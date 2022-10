Wunschbaumaktion in Illertissen startet wieder

Weihnachtswünsche von Menschen mit Behinderungen sollen in Erfüllung gehen. So können Spenderinnen und Spender dabei mitmachen.

Damit auch dieses Jahr Weihnachtswünsche von Menschen mit Behinderungen erfüllt werden können, veranstaltet das Dominikus-Ringeisen-Werk im Raum Illertissen wieder eine Wunschbaumaktion.

Dabei haben Menschen mit Assistenzbedarf die Möglichkeit einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Die Bürger können sich ab dem 3. November im Eine-Welt-Laden, in der Teegalerie oder im Büro (Gustav-Stresemann-Straße 1a, Illertissen) einen Wunsch „pflücken“ und erfüllen. Es handelt sich um Geschenke im Wert von maximal 20 Euro. Unter den Wünschen sind oft Spiele, eine bestimmte CD oder Malutensilien.

Normalerweise findet anschließend eine große Weihnachtsfeier in der Schranne statt, bei der die Geschenke feierlich übergeben werden. Aus Pandemie-Gründen ist das leider auch in diesem Jahr nicht möglich. Daher sind die Spender jetzt dazu aufgerufen, die gekauften Geschenke bis spätestens 28. November im Büro der Ambulanten und Offenen Hilfen abzugeben. In der Woche vor Heiligabend können die Adressatinnen und Adressaten die Geschenke im Büro abholen, um trotz Pandemie ein paar Weihnachtsgefühle zu bekommen. Weitere Informationen unter Telefon 07303/9034055. (AZ)