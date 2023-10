Wunschbaumaktion startet wieder

Wie jedes Jahr veranstaltet das Dominikus-Ringeisen-Werk in Illertissen wieder die Wunschbaumaktion. Auf diesen Weg können Weihnachts-Wünsche von Menschen mit Behinderungen erfüllt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich ab Donnerstag, 2. November, im Eine-Welt-Laden, in der Teegalerie oder in der Stadtbücherei in Illertissen einen Wunsch „pflücken“ und diesen dann erfüllen. Es handelt sich um Geschenke im Wert von maximal 20 Euro. Unter den Wünschen sind oft Spiele, eine bestimmte CD oder Malutensilien.

Anschließend findet am 8. Dezember um 15 Uhr eine Feier in der Historischen Schranne statt. Dabei können die Geschenke feierlich übergeben werden und Schenker und Beschenkte können gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten genießen. Wer bei diesem Termin verhindert sein sollte, kann die Geschenke bis spätestens 22. Dezember beim Dominikus-Ringeisen-Werk, Gustav-Stresemann-Straße 1a, in Illertissen abholen. Weitere Informationen unter Telefon 07303/9034055. (AZ)