Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Meißelhammer

Unbekannte haben in einem Gewerbegebiet in Illertissen Baustellenwerkzeug geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Woche von 26. April bis 2. Mai haben Unbekannte auf der Baustelle in der Robert-Hansen-Straße in Illertissen einen Meißelhammer entwendet. Das Werkzeug passt auf einen Bagger der Marke „Toku“ und war auf der Baustelle mit einer Plane abgedeckt.

Die Polizei Illertissen schätzt den Schaden auf 9500 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)