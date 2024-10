Zeugen stoppen in Illertissen einen bewaffneten Ladendieb

In Illertissen haben aufmerksame Zeugen einen Ladendieb gestoppt. Wie die Polizei berichtet, wurde ein 44-jähriger Mann am Dienstagabend von einer Angestellten eines Verbrauchermarkts im Saumweg dabei ertappt, wie er verschiedene Artikel in einem Rucksack mitnehmen und entwenden wollte. Nach der Entdeckung habe der Dieb zunächst flüchten wollen, indem er eine Marktmitarbeiterin zur Seite stieß. Laut Polizeibericht verhinderten Zeugen die Flucht, weshalb der Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vor Ort blieb.

Illertisser Ladendieb hatte ein Messer in Verbrauchermarkt dabei

Die Einsatzkräfte stellten laut Polizeibericht bei den anschließenden Maßnahmen fest, dass der Dieb während der Tat ein Messer mitführte. Deshalb bestand neben dem Verdacht des räuberischen Diebstahls zudem der Verdacht des Diebstahls mit Waffen. Bei der Durchsuchung des Rucksacks fanden die Beamten außerdem Kleidung, bei der es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelte. Da der 44-Jährige darüber hinaus keinen festen Wohnsitz in Deutschland habe vorweisen können, nahm ihn die Polizei nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen vorläufig fest. Polizeibeamte führten den Mann gestern Vormittag dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erlassen hat. (AZ)