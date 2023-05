„Zigeunermelodien“ werden in Illertissen nicht aus dem Programm gestrichen

Plus Beim Konzert der Reihe Kultur im Schloss in Illertissen spielt die Diskussion um die Cancel Culture eine Rolle. Im Mittelpunkt steht aber der Musikgenuss.

Nach dem Wirbel um das Musikstück "Zigeunerleben" bei den Wiblinger Bachtagen haben sich die Augen und Ohren der regionalen Musikszene am Pfingstwochenende nach Illertissen gerichtet. Denn auch hier standen "Zigeunermelodien" auf dem Programm im Rahmen von Kultur im Schloss mit Anna Sophie Dauenhauer (Violine), Roland Glassl (Viola), Wen-Sinn Yang (Violoncello) und Lukas Maria Kuen (Flügel).

Der richtige Umgang mit Cancel Culture – zu übersetzen etwa mit Verbotskultur angesichts von Diskriminierungen, worunter das Wort Zigeuner fällt – erscheint schwierig. Wie berichtet hatte anlässlich der Bachtage Kantor Albrecht Schmid im Vorfeld seines Chorkonzerts im Stadthaus Ulm empörte Post bekommen. Darin wurde er aufgefordert, das „Zigeunerleben“ von Robert Schumann aus dem Programm zu nehmen, indem „Weiterverbreitung von Zigeunerromantik nicht mehr zeitgemäß“ sei. Denn „Exotisierung und Exklusion ließen sich nicht voneinander trennen“, so die Erklärung des Kritikers. Schmid entschloss sich mit Bedauern für die ersatzlose Streichung und erklärte dies kurz seinem Konzertpublikum. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte er: „Natürlich hätte ich eine Diskussion anstoßen können, aber ich bin Musiker.“