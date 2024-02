Zu Besuch bei Blumen Hummel: Rote Rosen an Valentin bleiben der Klassiker

Zwei Floristik-Fachleute aus Illertissen verraten Trends, Tricks und Dekoratives zum Valentinstag. Und sie erzählen, was ihnen selbst am besten gefällt.

Wer hätte es gedacht: Dunkelrote Rosen bleiben der Klassiker, wenn es darum geht, am Valentinstag geliebte Menschen zu überraschen. Im Laufe der Jahre habe sich der Geschmack in Richtung langstielige, womöglich einzelne großkopfige Rosen verändert, weiß Gärtnermeister Alfred Hummel aus Illertissen. Sie würden mit Gräsern oder Blattgrün arrangiert. Doch ein Blick in die Auslagen der gleichnamigen Gärtnerei zeigt: Es gibt noch jede Menge Alternativen, sei es in der Auswahl an Schnittblumen oder mit den vor Ort gebundenen Sträußen, bepflanzten Schalen und dekorativen Blumenarrangements.

Was die Farben angeht, ist die Palette bei Rosen breit, auch gemischte Blüten seien beliebt. Dabei ließen sich Rosensträuße mit Rot-, Rosa- und Violetttönen besonders schön kombinieren, findet die Chefin Karola Stenke. Der Gärtnermeister hingegen setzt auf Varianten in Gelb und Orange, die das edle Aussehen der Rose mit frühlingshafter Frische verbinden. Für das perfekte Arrangement zum Valentinstag gebe es noch eine Auswahl an dekorativen Elementen, etwa Perlen, Schmuckdraht, Filzblumen, Holzherzen. Die Verwendung von Naturmaterialien wie Birkenrinde, Holz oder Bambus läge ebenfalls im Trend, weiß Alfred Hummel. "Plastik hat großteils ausgedient."

Valentinstag wirft in der Floristikbranche seine Schatten voraus

In der Floristikbranche wirft der Valentinstag seine Schatten voraus, damit am 14. Februar die ganze Pracht bereitstehen kann. Die Illertisser Gärtnerei nimmt sich etwa zwei Wochen Vorlaufzeit. Wichtig ist das zeitige Beschaffen der Materialien, erklären die beiden Gärtnerleute. Bänder, Schleifen, Draht oder Schmuckelemente würden sofort ergänzt, wenn etwas ausgeht. Frühjahrsblüher, etliche Blumen und Grünpflanzen, aber auch die aparten Eukalyptuszweige stammen entsprechend der Jahreszeit aus den eigenen Gewächshäusern. Was jetzt noch nicht sprießen will, wird von den Großmärkten in Ulm oder Stuttgart geholt. "Das Allerneueste dort sind Parfum- und Duft-Orchideen", schwärmt Karola Stenke. Deutsche Gärtnereien würden ihre heimischen Topfpflanzen und Orchideen dorthin liefern. Frische Schnittblumen bezieht die Gärtnerei Hummel vom "Holländer", der ein- bis zweimal wöchentlich in Illertissen vorfährt. Außerdem kommt täglich das Blumenauto vorbei. Rechtzeitig zu bevorraten sind Schalen und Töpfe zum Füllen, denn sie sind als Erstes an der Reihe.

Eine große Auswahl von blühenden Zimmerpflanzen steht da zur Verfügung, etwa Usambaraveilchen, Flamingoblumen, Flammendes Käthchen oder Azaleen. Sodann bieten sich auch Grünpflanzen an wie Bergpalmen, Pfennigbaum, Elefantenstoßzähne, Sansevierien oder Sukkulenten. Sind die Arrangements für den Innenbereich fertig, passt oft noch eine hübsche Dekoration dazu. Alternativ werden auch Schalen ausschließlich mit Frühlingsboten wie Primeln, Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänseblümchen oder Hyazinthen bepflanzt. Sie brauchen einen kühlen Raum oder ein geschütztes Plätzchen draußen.

Bei Blumen Hummel in Illertissen werden Arrangements und Sträuße gestaltet

Zwei Tage vor Termin kommen die Valentinssträuße an die Reihe, mit und ohne Rosen. "Dunkelrote Rosen harmonieren mit rosa- und lilafarbenen Gerbera wunderbar", sagt die Floristin. Im Grunde ließen sich Rosen mit allen Blumen kombinieren. "Aber auch ein reiner Tulpenstrauß mit Iris und Ginster kann wunderschön sein", hält der Gärtnermeister dagegen. Floristen können ihre Ideen frei umsetzen. Echte Handarbeit eben, sagt Karola Stenke, während sie Dekostäbe für einen gestaffelten Strauß auf die passende Länge bricht, Blumen, Zweige, Gräser unterschiedlicher Länge dazu nimmt und im Handumdrehen eine hübsche Kombination in die Höhe hält. Rasch greift sie noch nach der einen oder anderen Blume, welche passt wohl besser? Oder soll es ein kompakter Biedermeierstrauß sein, der spiralförmig gebunden wird, vielleicht ein rundes oder ein langes Gebinde? Jedes Arrangement ist neu ausgedacht und liebevoll zusammengefügt. "Bei uns gibt es nur Unikate", sagt die Floristin. "Made in Illertissen", ließe sich da noch hinzufügen.

Persönliche Blumengrüße kommen selbst über Entfernungen gut an. Alfred Hummel verweist auf die Vernetzung innerhalb der Floristikbranche durch den Fleurop-Dienst. Grußkarten, Sekt, Schokolade oder ein niedlicher Teddybär können als Beigabe dazukommen. Als Hummel das Kuscheltier aus seinem Lager zeigt, muss er selbst schmunzeln. Die Freude fällt auf die Floristen wieder zurück. Der Gärtnermeister erinnert sich an den inzwischen gestorbenen Obermeister Josef Leitgib der Gartenbaugruppe Neu-Ulm. Am Valentinstag suchte er mit seinem Pritschenwagen öffentliche Einrichtungen und auch unsere Redaktion auf, und verschenkte körbeweise blühende Primeln oder kleine Blumensträuße.