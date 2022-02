Landkreis Neu-Ulm

Zu schnell, betrunken, nicht versichert: Immer mehr Verstöße mit E-Scootern

Die Zahl der Verstöße im Straßenverkehr mit E-Scootern ist in den vergangenen drei Jahren rapide gestiegen. Viele Fahrer und Fahrerinnen wissen nicht, was sie beachten müssen.

Plus Die Zahl der Verstöße mit E-Scootern steigt im Landkreis Neu-Ulm rapide an. Aber was muss eigentlich beachtet werden, wenn man mit so einem Roller unterwegs ist?

Von Laura Mielke

Einfach zu bedienen, schnell unterwegs und das sogar ohne Führerschein: E-Scooter werden nicht nur im Raum Illertissen immer beliebter, aber damit häufen sich auch die Verstöße, die die Polizeidienststellen verzeichnen. Insgesamt gab es in den vergangenen drei Jahren im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West außerdem 18 Verkehrsunfälle. Drei Mal unter hohem Alkoholeinfluss mit mehr als 1,5 Promille. Bei Kontrollen fällt den Polizeibeamten immer wieder auf, dass einige Fahrerinnen und Fahrer nicht wissen, was sie auf und mit ihren E-Scootern zu beachten haben.

