Zu spät gebremst: 40-Jähriger verursacht Unfall in Illertissen

Weil ein 40-jähriger Mann sein Auto zu spät abbremste, kam es am Montagabend zu einem Auffahrunfall in Illertissen. Der Verursacher wurde leicht verletzt.

In Illertissen hat sich am frühen Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Ulmer Straße in südliche Richtung. Am Kreisverkehr zum Saumweg musste ein vor dem Mann fahrendes Auto abbremsen. Das erkannte der 40-Jährige zu spät. Infolgedessen kam es zum Auffahrunfall.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 7000 Euro

Der Verursacher wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war zunächst nicht erforderlich. Der Mann im vorausfahrenden Fahrzeug blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf 7000 Euro. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Verwarnungsgeld ausgesprochen. (AZ)

