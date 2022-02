Illertissen

06:00 Uhr

Zum Valentinstag gibt es warme Grüße von der Verkehrsüberwachung

Plus In Illertissen wird am Valentinstag Tee statt Knöllchen verteilt. Was die Werbegemeinschaft und die Kommunale Verkehrsüberwachung damit bezwecken.

Von Rebekka Jakob

Es lässt meistens nichts Gutes erahnen, wenn man zu seinem Auto kommt und etwas hinter dem Scheibenwischer steckt. In der Regel ist es ein ziemlich unerfreulicher Gruß, garniert mit einer Zahlungsaufforderung wegen Falschparkens. In Illertissen ist das – zumindest an einem Tag im Jahr – anders. Denn am Valentinstag werden nicht diejenigen mit einer Botschaft bedacht, die ihr Fahrzeug zu lange, ohne Parkschein oder am falschen Ort abgestellt haben. Stattdessen gibt es eine Überraschung für alle, die alles richtig gemacht haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen