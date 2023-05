Illertissen

Zusammenarbeit an der neuen Halle war ein Genuss für den TSV Illertissen

Bagger und Kieshaufen prägen noch die Außenansicht der neuen Halle an der Bruckhofstraße, aber die großen Buchstaben an der Westfassade zeigen bereits deutlich an, was hier entstanden ist.

Plus Das Großprojekt ist fast fertig, im Juli findet die Eröffnung statt. Bei der Jahreshauptversammlung gibt es viel Lob für die Verantwortlichen.

Von Wilhelm Schmid

Ulrich Hartmann, Vorsitzender des TSV Illertissen, übte sich in vornehmem Understatement, als er den Verlauf des Neubaus der TSV-Halle an der Bruckhofstraße als „im Großen und Ganzen gut“ bezeichnete. Der weitere Verlauf der Mitgliederversammlung, erstmals im neuen Gymnastikraum, ließ dann schnell erkennen, dass alle der zahlreichen Anwesenden mit großer Freude und hoher Anerkennung für alle Verantwortlichen der Eröffnung am 15. Juli entgegensehen.

Genau hundert Jahre nach dem Bau der früheren und nun verkauften TSV-Halle an der Jahnstraße wird damit ein Projekt gefeiert, dessen Entstehung zunächst durchaus umstritten und dann von Problemen mit der Pandemielage, Kostensteigerungen, Lieferschwierigkeiten, technischen Problemen und umfangreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren gebeutelt worden war. Doch das ist jetzt alles Geschichte, und vor allem auch die Tatsache, dass die Finanzierung des Projekts komplett gesichert ist, führte zu einstimmiger Entlastung des gesamten Vorstands.

