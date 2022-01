Zusammestoß bei Betlinshausen

Weil ein Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt missachtete, stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Die Insassen wurden leicht verletzt.

Auf der Staatsstraße 2031 bei Betlinshausen sind am vergangen Mittwochabende zwei Autos zusammengestoßen. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte von der Sankt-Johannes-Straße nach rechts auf die Staatsstraße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Autos, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Beim Zusammenstoß wurden die 19- und 20-jährigen Insassen des anderen Autos leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. (AZ)