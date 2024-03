Zwei E-Bikes fallen bei Illertissen auf die Autobahn

Drei Fahrzeuge rollen über die Fahrräder. Zwei davon werden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache.

Zwei E-Bikes sind am Mittwoch von einem Fahrradanhänger auf die A7 bei Illertissen gefallen. Ein Sattelzug und zwei Autos fuhren über die Gefährte, weil die Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Räder wegen eines Materialbruchs vom Anhänger eines 56-jährigen Autofahrers fielen, der um kurz vor 6 Uhr morgens in Richtung Würzburg unterwegs war. Bei einem der beiden Autos wurde ein E-Bike eingeklemmt und mitgeschleift, bei dem anderen Auto platzte der Reifen. Der Sattelzug wurde lediglich leicht an der Front beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 16.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. (AZ)