Illertissen

vor 32 Min.

Zwei junge Profis geben Tipps: So kommt man gut durch die Grundschule

Lokal Valentina und Moritz haben das Level Grundschule durchgespielt. Bevor die beiden in die fünfte Klasse wechseln, verraten sie Neulingen, was sie erwartet.

Von Rebekka Jakob

Nur noch ein paar Mal schlafen, dann ist es so weit: Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler beginnt das große Abenteuer Grundschule. Valentina und Moritz aus Illertissen starten dann in ein neues Abenteuer, die Zeit auf dem Gymnasium. Bevor die beiden in die fünfte Klasse wechseln, haben sie Tipps und Tricks verraten, wie die Neuen eine gute Zeit in der Grundschule haben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

