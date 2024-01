Zwei Jungs werden in Illertissen vermisst – aber kurz darauf gefunden

Es ist eine Vermisstensuche mit glücklichem Ende: Zwei Kinder werden in Illertissen vermisst, werden aber wenige Stunden später gefunden. Besonders eine Passantin half dabei.

Die Polizeiinspektion Illertissen ist am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr über das Fehlen zweier Kinder im Alter von jeweils neun Jahren informiert worden. Beide Kinder befanden sich zunächst in der Mittagsbetreuung einer Tagesstätte in Illertissen, die bis 17 Uhr andauern sollte. Die beiden Jungen entfernten sich nach Angaben der Polizei jedoch unerlaubt und kehrten nicht wieder zurück. Ein Betreuer informierte deswegen umgehend die Polizei.

An der Vermisstensuche in Illertissen beteiligen sich mehrere Polizeistreifen

Unter der Federführung der Polizeiinspektion Illertissen beteiligten sich mehrere Streifen der Polizei Neu-Ulm und Senden, sowie der Zentralen Ergänzungsdienste Neu-Ulm und der Bundespolizei. Auch zwei Polizeidiensthundeführer halfen mit ihrem jeweiligen Polizeihund bei der Fahndung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die vermissten Jungs werden bei einer Bekannten der Familie gefunden

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass die beiden Jungen bei einer Bekannten der Familie in Neu-Ulm eingetroffen seien. Wie sich herausstellte waren die beiden Neun-Jährigen mit dem Zug von Illertissen nach Neu-Ulm gefahren. Am Bahnhof Neu-Ulm sprach eine Passantin die zwei Jungen an. Sie reagierte couragiert und begleitete die Kinder zur besagten Bekannten, die wiederum die Eltern der Kinder verständigte. Die Eltern nahmen ihre Kinder wenig später wohlbehalten in Empfang. (AZ)