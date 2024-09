Zwei Lokale springen bei der Illertisser Musiknacht auf

Hinweise auf für die Musiknacht in Illertissen sind an vielen Orten zu sehen, am 2. Oktober wird wieder in vielen Lokalen Musik gespielt – bis 2 Uhr nachts. Dann müssen die Wirtinnen und Wirte nach der aktualisierten Verordnung der Stadt den Betrieb einstellen. Die Plakate und Flugblätter für die Musiknacht sind bereits Ende Juli in Druck gegangen. Seitdem sind noch zwei weitere Gaststätten aufgesprungen, die Zahl der Veranstaltungsorte steigt damit auf 15.

Die Stadt Illertissen wirbt mit der Vielfalt der Konzerte: „Ob eher klassisch mit dem Kammerchor St. Martin, rockig mit Killswitch oder eine Karaoke-Party zum Mitsingen – es ist wieder viel und vor allem für jeden Geschmack etwas dabei.“ Wie in der Vergangenheit gibt es auch einen Sonderfahrplan. Die Shuttle-Busse im Stadtgebiet finanziert die Stadt Illertissen, die Volksbank Ulm-Biberach zahlt für die Linie nach Dietenheim und der Markt Altenstadt beteiligt sich für die Strecke zwischen dem Illertisser und dem Altenstadter Bahnhof. Ein Teil des Fahrplans auf Plakaten und Flugblättern hat sich wegen der Baustelle zwischen Illertissen und Tiefenbach geändert, die aktuellen Zeiten können auf www.illertissen.de/musiknacht-2024 eingesehen werden.

Icon Galerie 41 Bilder Insgesamt 18 Standorte hatte die Musiknacht 2023 - etwas weniger als die 26 Lokationen beim letzten Mal. Dafür war die Bandbreite der Musik nicht kleiner geworden.

Musiknacht Illertissen 2024: 15 Spielorte und ein vielfältiges Programm

Neu dazu gekommen als Veranstaltungsorte sind die Krone. Das seit Jahresbeginn geschlossene Gasthaus gegenüber dem Rathaus öffnet zunächst für einen Tag, dort spielen die Schlagerschlampen. Ebenfalls nachträglich aufgesprungen ist der Imbiss Taxim in der Hauptstraße, wo DJ Rosso Partymusik auflegt.

Diese 13 Spielorte sind schon länger bekannt:

Um 19 Uhr eröffnen Bagad und Kevrenn aus der Bretagne zusammen mit Bürgermeister Jürgen Eisen auf der Bühne am Marktplatz die Musiknacht. Ab 20 Uhr rocken Killswitch die Bühne.

Im alten Feuerwehrgerätehaus wird wie gewohnt mit den Maybachern gefeiert.

In der Schranne bieten die Dirndlstürmer einen Mix aus Kult- und Partyschlagern, Volksmusik, Alpenrock, Walzer, Oldies, NDW-Titeln und weiteren bekannten Hits.

Im Adlergebäude lädt ein Wirtshaussingen für jedermann zum Mitsingen ein.

Im Casa Melente sind Deep House, Melodic Techno und Techno wie beim Festival Haldetronica zu hören, und zwar mit den DJs M.Rosengarten, Ric und Marcel Fröhlich sowie dem DJ-Duo Max b2b Constant.

In der Pfarrkirche St. Martin geht es um 18 Uhr mit der Big Band des Kollegs los, gefolgt vom Kammerchor St. Martin (Kontrastchor von Bach bis Jazz) um 19 Uhr und romantischer Orgelmusik um 20 Uhr.

In der Weinhandlung Vollmann sorgt die Partyband W.O.X. für Unterhaltung.

In der Café Bar AM legt DJ TAKIS auf.

Wer entspannt Leute treffen will, ist im Jugendhaus bei Chillout-Musik genau richtig.

Starke Stimmen der semi-akustischen Band Crossover rocken das Café am Markt .

Italienische Musik gibt es beim Italienischen Abend im L‘Angolo .

Combo Six, die Tanz- und Partyband aus dem Iller- und Rothtal, spielt in der Illerfactory .

Im Café Carina steigt einmal mehr Daniel´s Karaoke Party.

Die neue Musiknacht-Verordnung regelt unter anderem, dass es alkoholische Getränke nur noch in den Spielstätten gibt. Alkohol und Cannabis dürfen nicht mitgebracht werden, es finden Kontrollen statt. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, kann mit Geldbußen bestraft werden.