Zwei Männer werden bei Messerstecherei in Illertissen verletzt

Nach einer heftigen Auseinandersetzung vor einer Kneipe in Illertissen müssen zwei Männer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ein großes Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst ist in der Nacht auf Samstag in der Illertisser Innenstadt im Einsatz gewesen. Grund dafür war eine heftige Auseinandersetzung, bei der zwei Männer mit Messerstichen schwer verletzt wurden. Der Tathergang ist laut Polizeibericht noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Auf Nachfrage unserer Redaktion hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Dienstagnachmittag eine Pressemeldung zu dem Vorfall veröffentlicht. Bekannt ist demnach bislang Folgendes: Gegen 2:55 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in der Nacht auf Samstag, 26. August, eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Kneipe am Marktplatz 18 in Illertissen gemeldet. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen vor Ort drei Personen im Alter von 43, 30 und 27 Jahren an. Der 43-Jährige wies laut Polizeibericht eine Kopfplatzwunde sowie eine Stichverletzung im Rücken auf. Der 30-Jährige hatte eine Stichverletzung im Bauch- und Brustbereich. Der 27-Jährige war unverletzt.

Nach bisheriger Erkenntnis der Ermittler gerieten die drei sich bekannten Personen in Streit, in dessen Verlauf zwei von ihnen Verletzungen durch Messerstiche erlitten. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Verletzungen werden im Polizeibericht als schwer, aber nicht lebensgefährlich angegeben.

Aktuell laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der genaue Tathergang sowie die Motivlage sind nach Angaben der Kripo zum aktuellen Zeitpunkt noch völlig unklar. Die Ermittler bitten daher um Zeugenhinweise. Konkret haben sie folgende Fragen:

Wer hat die Tat am Marktplatz Illertissen vor der Gaststätte s’Eck beobachtet und kann Angaben zum Tathergang oder den beteiligten Personen machen?

Wer hat zur relevanten Zeit gegebenenfalls eine lautstarke Auseinandersetzung mitbekommen?

Hinweise von Zeuginnen und Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)