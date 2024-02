Zwei minderjährige Ladendiebe werden in Illertissen ertappt

Am Mittwoch versuchten zwei Jugendliche unabhängig voneinander Gegenstände aus Verbrauchermärkten in Illertissen zu stehlen.

Ein 14-jähriger Jugendlicher ist am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Illertissen erwischt worden. Er steckte nach Angaben der Polizei insgesamt fünf E-Zigaretten in seine Jackentasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Junge wurde vom Personal angesprochen und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vorläufig festgehalten.

Das Diebesgut hatte einen Verkaufswert von annähernd 50 Euro. Zwar hatte der Minderjährige Bargeld dabei, jedoch wär es ihm nicht gestattet gewesen die E-Zigaretten zu kaufen, da das erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Gegen den 14-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen Diebstahls ermittelt. Die Polizei übergab ihn anschließend einer erziehungsberechtigten Person.

13-Jähriger versucht Süßigkeiten aus einem Verbrauchermarkt in Illertissen zu stehlen

Wenige Minuten zuvor ist ein 13-Jähriger in einem anderen Verbrauchermarkt in Illertissen dabei beobachtet worden, wie er zunächst eine Packung Kaugummis aus dem Regal nahm und mit dieser weiter im Laden umherlief. Schließlich nahm er laut der Polizei noch einen Schokoriegel an sich, versteckte die Waren in seiner Westentasche und wollte den Kassenbereich passieren.

Der Junge wurde angesprochen und wenig später der verständigten Polizeistreife übergeben. Die entwendeten Waren hatten einen Verkaufswert von knapp sechs Euro. Aufgrund des Alters gilt der Minderjährige gesetzlich als schuldunfähiges Kind, sodass in diesem Fall vorrangig das Jugendamt über den Vorfall informiert wird. Der 13-Jährige wurde seiner Mutter übergeben. (AZ)