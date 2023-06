Zwei Motorradfahrer werden bei Auffahrunfall in Illertissen verletzt

Auf der Autobahn A7 bei Illertissen hält ein Motorradfahrer nicht genug Abstand zum Vordermann und verursacht dadurch einen Zusammenstoß.

Ein Motorradfahrer hat am Sonntagnachmittag auf der Autobahn bei Illertissen eine Kollision mit einem anderen Motoradfahrer verursacht. Gegen 15 Uhr, so teilt die Polizei mit, war der 55-Jährige mit seiner Maschine auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe von Illertissen musste ein 61 Jahre alter Motorradfahrer auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Nach Angaben der Autobahnpolizei Memmingen hielt der 55-Jährige einen zu geringen Abstand, konnte deswegen nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr seinem Vordermann auf.

Beide Motorradfahrer stürzten daraufhin auf die Fahrbahn. Weil sie dabei leichte Verletzungen erlitten, wurden sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Abschleppdienst barg ihre Motorräder, an denen nach ersten Schätzungen ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstand. Die Feuerwehr Altenstadt kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Gegen den 55-Jährigen, der den Unfall verursacht hat, wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)