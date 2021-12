Zweimal Blechschaden: In Illertissen passieren zwei Unfälle

Zwei Unfälle haben sich am Freitag im Illertisser Stadtgebiet ereignet. In einem Fall flüchtete der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen.

In Illertissen haben sich am Freitag zwei Unfälle ereignet, bei denen Schaden entstanden ist. Um die Mittagszeit krachte es auf einem Supermarkt-Parkplatz am Martinsplatz. Laut Polizei war eine 46-Jährige gerade beim Einkaufen, als ein Unbekannter oder eine Unbekannte vermutlich mit einer Anhängerkupplung gegen die linke hintere Stoßstange ihres Autos fuhr.

Unfallflucht in Illertissen: Die Polizei sucht Zeugen

Er oder sie kümmerte sich allerdings nicht weiter um den Schaden, der auf circa 500 Euro beziffert wird. Hinweise dazu nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen.

Zu einem weiteren Zwischenfall kam es in Jedesheim. Am frühen Nachmittag versuchte ein 42-Jähriger, einen Kleintransporter auf einem Firmengelände in der Industriestraße in mehreren Zügen zu wenden. Dabei berührte das Fahrzeug mit der linken Heckseite einen anderen, geparkten Kleintransporter. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt circa 750 Euro. (AZ)