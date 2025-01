Zwölfköpfige Jugendgruppe jagt 16-Jährigen in Illertissen

Bei einer Schlägerei zwischen Schülerinnen und Schülern in Illertissen ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Ausgangspunkt war ein Streit in einem Schulbus am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße.

Ein 16-Jähriger hatte zuvor im Bus Streit mit drei Schülerinnen. Beim Aussteigen eskalierte die Situation. Ein bislang unbekannter Mitschüler trat dem 16-Jährigen in den Rücken, sodass er seine Brille verlor. Der Jugendliche setzte sich körperlich zur Wehr und schlug seinem Angreifer mit der Faust ins Gesicht. Kurz darauf verfolgte eine Gruppe von zwölf Jugendlichen, darunter der Angreifer, den 16-Jährigen in Richtung Bahnhofsunterführung. Einer aus der Gruppe hielt ihn fest, während ihn zwei andere attackierten und bedrängten. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.

Eine noch unbekannte Postzustellerin beendete die Auseinandersetzung, indem sie drohte, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchteten die Angreifer. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 07303/96510. Insbesondere die Postzustellerin wird gebeten, sich zu melden. (AZ)