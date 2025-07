So steht es um Finanzen der Stadt Illertissen: Kämmerer gibt Einblicke

Deckt sich der Haushaltsplan mit der Wirklichkeit? Was nimmt Illertissen ein, wie hoch sind die Ausgaben? Nach jedem Quartal gibt Kämmerer André Lassen im Stadtrat einen Bericht über die Finanzen der Stadt ab. Dabei spannt er stets auch den Bogen zur gesamtdeutschen Wirtschaft und Politik. Manche Entwicklungen sind für Illertissen unerfreulich, andere wecken Hoffnungen.

Nach zwei Jahren mit sinkendem Bruttoinlandsprodukt rechnen Forschungsinstitute wieder mit einer wachsenden deutschen Wirtschaft für 2025 und 2026. Der Regierungswechsel und die Investitionen in Verteidigung wie Infrastruktur sollen den Schub bringen. Heuer ein bisschen, 2026 deutlich. Der private Konsum steigt bereits. Die Inflation soll stabil bleiben, die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau verharren, denken die meisten Wirtschaftsforscher. Ein Risiko bleibe die Handels- und Wirtschaftspolitik der amtierenden US-Regierung.

Haushaltsplan Illertissen: Kämmerer André Lassen berichtet von Einnahmen und Prognosen

Schlechte Nachrichten haben die Finanzexperten für die Städte und Gemeinden. Die Steuerschätzung der Einkommenssteuer wurde nach unten korrigiert. In der Oktoberprognose war ein Anstieg des gemeindlichen Anteils an dieser Steuer von 7,7 Prozent im Jahr 2025 angenommen worden, inzwischen ist der Wert auf 4,3 Prozent abgesenkt. Im Fall Illertissen würde das allein einen Unterschied von 400.000 Euro ausmachen, erläuterte Kämmerer André Lassen im Stadtrat die Bedeutung der Einkommenssteuer für Kommunen. Auch die Prognosen für die folgenden Jahre sind nicht rosig. Der Anteil an der Umsatzsteuer soll dagegen zwar etwas ansteigen, aber der habe für Kommunen eine deutlich geringere Bedeutung. Die Einnahmequelle mache nur ein Zehntel des Einkommenssteueranteils der Städte und Gemeinden aus.

Doch wie sieht es in der Stadtkasse Mitte Juni konkret aus? Mit 13,5 Millionen Euro Einkommenssteuer hatte Lassen für 2025 kalkuliert. Diese Woche hat er die Zahlen fürs zweite Quartal bekommen, „und wir haben schon mehr als die Hälfte“. Anders sieht es bei der Gewerbesteuer aus. Hier hatte er mit elf Millionen Euro für 2025 kalkuliert. Ob sie erreicht werden, ist Lassen nicht sicher. „Wahrscheinlich wird es auf 10,5 Millionen herauslaufen.“ 2024 hatte Illertissen 10,08 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen.

Illertissen: Kämmerer Lassen berichtet über Haushaltslage und Abweichungen im Friedhofswesen

Bei den Gebühren gibt kaum Abweichungen vom Plan. Beim Abwasser ist etwas weniger, beim Abfall etwas mehr als erwartet ins Stadtsäckel geflossen. Allein bei den Friedhofsgebühren sind die Unterschiede zwischen Haushaltsplan und Wirklichkeit deutlich. Es gab weniger Sterbefälle, notiert Lassen, tendenziell würden Gräber eher aufgelöst als verlängert. Wenn doch, dann für immer kürzere Zeiträume. Etwa 76.000 Euro fehlen aktuell im Vergleich zum Plan in der Friedhofskasse.

Die Personalausgaben liegen etwas unter Plan, das hänge auch damit zusammen, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst niedriger ausgefallen sei, als erwartet, sagt Lassen. Trotzdem: Laut Plan muss Illertissen 1,8 Millionen Euro mehr für städtische Mitarbeiter ausgeben als 2024.

Illertissens leise Hoffnung auf einen Teil des Milliarden-Erbes

Lassens Fazit: „Die Gewerbesteuereinnahmen zeigen sich verhalten, die übrigen Steuereinnahmen sind auf Kurs, Ausgaben bewegen sich im Rahmen der Vorgaben des Haushalts“. Doch generell seien Kommunen strukturell unterfinanziert. „Die Einnahmen stagnieren weitestgehend bei steigenden Ausgaben.“

Hoffnung macht ihm eine unerwartete Rekordeinnahme des Freistaats Bayern bei der Erbschaftssteuer: Vier Milliarden Euro aus dem Fall Thiele sind in München eingegangen. Ein Stück von diesem Kuchen ist in Städten und Dörfern garantiert willkommen.