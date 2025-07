Verstopftes Rohr kommt Frau in Illertissen teuer zu stehen

Opfer eines Betrugs ist eine Frau in Illertissen geworden. Sie erstattete am 22. Juli Anzeige bei der Polizei Illertissen. Die 59-Jährige hatte vergangene in ihrer Wohnung ein verstopftes Abflussrohr bemerkt. Sie suchte im Internet nach einer Rohrreinigungsfirma und gelangte auf eine Homepage einer Rohrreinigungsfirma aus Buch. Was sie nicht bemerkte war, dass es diese Firma in Buch nicht gibt. In dem Glauben, eine ortsansässige Firma gefunden zu haben, beauftragte sie diese telefonisch. Am selben Tag kamen zwei Handwerker, beseitigten die Verstopfung innerhalb kurzer Zeit und verlangten eine Zahlung im mittleren dreistelligen Bereich. Der Auftraggeberin kam diese Rechnungssumme sehr hoch vor, die Handwerker und deren Chef meinten aber, dass sie Subunternehmer wären und der Preis deshalb teurer wäre. Die Polizei Illertissen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

