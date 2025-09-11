Tipps fürs Wochenende: Von Gartengesprächen bis zu Gartenbloggern

Am Samstag und Sonntag zeigt sich lllertissen wieder von seiner grünen Seite: Markttreiben bei den Gartentagen auf der Jungviehweide, Waldwissen am Baum- und Kunstpfad sowie ein buntes Angebot auf dem Kraut- und Rübenmarkt am Schrannenplatz. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet Innenstadt und Stadtrand. Fans und Profis in Gartenangelegenheiten dürfen auf eine Fülle an Pflanzen, Zubehör, Vorträgen und Vorführungen gespannt sein.

Kraut- und Rübenmarkt: an beiden Tagen 10 bis 17 Uhr in Illertissen zwischen Rathaus und Schranne. Geboten ist buntes Markttreiben mit Handwerk, Pflanzenkunst, Flohmarkt, Verköstigung.

Illertisser Gartentage in der Staudengärtnerei Gaißmayer

Illertisser Gartentage: Samstag 9 bis 18 Uhr sowie Sonntag 9 bis 17 Uhr auf der Jungviehweide am Ortsrand. Sie stellen rund um die Staudengärtnerei Gaißmayer deren alljährlichen Höhepunkt an gärtnerischem und gestalterischem Schaffen dar. Mit dabei thematisch passende Aussteller, wissenswerte Beiträge, informative Führungen, Floristikangebote, kulinarische Spezialitäten und musikalische Unterhaltung. Es dürften kleine und große Gäste auf ihre Kosten kommen. Dazu ein kurzer Blick ins Programm:

Die Gartengespräche im Haus sechs der Staudengärtnerei bilden ein besonderes Format innerhalb der Fachvorträge: „Der Garten im Klimawandel“ (Samstag, 11 Uhr) wird ein Thema für Michael Schwertfeger, Dieter Gaißmayer und Stefan Leppert sein. Um „Permakultur und Naturgarten als Weg für naturnahe Lebensräume“ (Samstag, 14 Uhr) dreht es sich bei Lena Landfeld, Sigrid Tinz und Jana Högerle. Darauf freut sich Marktorganisatorin Carmen Kreiser besonders. Denn Jana Högerle hat ihre Arbeit in der Staudengärtnerei für ein Jahr unterbrochen, um Gartenbau in aller Welt kennenzulernen, weiß Kreiser. Diese Erfahrungen werden mit einfließen. Bei den „Rosengesprächen“ (Sonntag, 11 Uhr) kommen mit Werner Ruf, Heiner Schultheis und Andreas Barlage ausgewiesene Experten zu Wort. Sodann ziehen Dieter Gaißmayer, Daniel Pfeiffer und Sara Baur über „45 Jahre Staudengärtnerei Gaißmayer“ (Sonntag, 14 Uhr) eine gewiss hörenswerte gärtnerische Bilanz.

Shuttlebus zum Kraut- und Rübenmarkt in Illertissen

Mit Gartenblogger Peter Mecklenburg ist im Forum des Museums der Gartenkultur unter dem Titel „Mein Garten – meine Leidenschaft“ (Samstag, 11 Uhr/Sonntag 12 Uhr) mehr über seine unkonventionelle Gartenphilosophie zu erfahren. Der Referent – bekannt über seinen Social-Media-Kanal @kopflastigs_garten – gibt ausgedienten Gegenständen oder Pflanzen eine zweite Chance. Wer sich für Upcycling interessiert und Abfallprodukten zu einer längeren Lebensdauer verhelfen beziehungsweise eine neue Funktion geben will, kann vielleicht auf gute Ideen stoßen. Ebenfalls im Forum des Museums referiert Roland Roth, Leiter und Gründer der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. Sein Thema: „Wetter im Klimawandel“ (Samstag, 13 Uhr). Er hat sich längst einen Namen gemacht für seine täglichen Wetterberichte und Statistiken, denen eine hohe Trefferquote bescheinigt wird, gepaart mit kurzweiligem Wortwitz.

Wer beim Thema Garten die Praxis sucht, findet sie bei Führungen (Samstag/Sonntag 11, 14, 16 Uhr) durch Staudengärtnerei, Museumsgärten oder die Ausstellung im Museum und ganz aktuell in der Slowflower-Bewegung. Dazu werden im kleinen Glashaus unter anderem zum Motto „Blühende Vielfalt“ (Sonntag, 10 Uhr) nachhaltige florale Gestaltungsmöglichkeiten vorgeführt.

Forstpavillon: Sonntag 9 bis 17 Uhr am Illertisser Baum- und Kunstpfad. Wie jedes Jahr beteiligt sich das Forstrevier Illertissen an den „Illertisser Gartentagen“. Förster Bernd Karrer hat ein Programm für die ganze Familie vorbereitet: Wer das Waldrätsel besteht, bekommt als Preis eine kleine Weißtanne zum Pflanzen. Sodann ist beim Kugelspiel über die Gefährdungen junger Eichen zu erfahren und beim Zapfendart kann die Wurfkunst getestet werden. Darüber hinaus gibt es Wissenswertes rund um den Wald.