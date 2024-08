Illertisser Geschichte: Hobbyfotograf stellt alte und neue Ansichten gegenüber

Icon Vergrößern Herwig Hoffman hat historischen Ansichten von Illertissen eigene Bilder aus der gleichen Perspektive gegenübergestellt. Hier das Benefiziatenhaus. Foto: Sammlung Hoffmann Icon Schließen Schließen Herwig Hoffman hat historischen Ansichten von Illertissen eigene Bilder aus der gleichen Perspektive gegenübergestellt. Hier das Benefiziatenhaus. Foto: Sammlung Hoffmann

Immer dann, wenn alte Illertisser Ansichten zugunsten neuer oder modernisierter Wohnviertel verschwinden, ist Herwig Hoffmann mit seiner Kamera zur Stelle. Der gebürtige Illertisser, vielen von seinem einstigen Modegeschäft in Erinnerung, ist leidenschaftlicher Fotograf und dabei zum Sammler von alten Aufnahmen aus Illertissen geworden. Inspiriert vom erneuerten „alten Adler“ hat er seine Bilder in einer spannenden Filmdokumentation aus der Gegenüberstellung von alt und neu zusammengefasst. Damit ist ihm in ganz besonderer Weise gelungen, ein Stück Illertisser Geschichte festzuhalten.