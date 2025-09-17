Kammerchor St. Martin singt Liebeslieder von Brahms

Der Kammerchor von St. Martin in Illertissen will im Herbst mit ganz besonderen Klängen überraschen: Liebeslieder von Brahms sowie „Bilder aus dem Osten“ von Schumann. Am Dirigentenpult steht Kirchenmusiker Wolfram Seitz, auf dem Flügel spielen Ute und Akira Sagawa. Die Veranstaltung am Sonntag, 28. September, im Pfarrsaal der Pfarrei Illertissen beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Kammerchor St. Martin Illertissen singt Brahms und Schumann

Die „Liebeslieder-Walzer“ für Chor und Klavier zu vier Händen (Opus 52) und die nachfolgenden „Neuen Liebeslieder“ (Opus 65) von Johannes Brahms (1833 bis 1897) gehören zu seinen populärsten Werken. Brahms zählt zu den bedeutenden Komponisten des 19. Jahrhunderts und seine Werke werden großteils der Hochromantik zugeordnet. Er war ein begeisterter Walzerspieler und ließ sich dazu immer wieder neu inspirieren – von Johann Strauss, Franz Schubert oder durch die Wiener Volksmusik. Es heißt, rein aus dieser Lust am beschwingten Musizieren heraus habe Brahms seine Liebeslieder-Walzer geschrieben. So sind die 18 Lieder im Opus 52 bunt und vielfältig, erzählen von Liebe, Sehnsucht, Lust und Leid, Zorn und Spott. Im Opus 64 fallen die Melodien insgesamt dichter, melancholischer und intimer aus als ihre fröhlichen Vorgänger.

Für klangliche Abwechslung sorgen wollen die „Bilder aus Osten“, ein sechsteiliger Klavier-Zyklus zu vier Händen von Robert Schumann (1810 bis 1856). Der Komponist war fasziniert vom Orient. Das erklärt den herauszuhörenden fremdländischen Charakter der Musikstücke. So haben auch mehr als 150 Jahre später die „Bilder aus Osten“ nichts an Reiz eingebüßt. Sie bieten im vierhändigen Zusammenspiel eine breite Palette am Nuancen und Klangmöglichkeiten. Ute und Akira Sagawa sind Lehrer der Musikschule Weißenhorn und treten nicht zum ersten Mal in Illertissen auf.