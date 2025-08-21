Icon Menü
Illertisser Kirchturmuhr erhält neu restauriertes Ziffernblatt: Handwerkskunst hautnah erleben

Illertissen/Möglingen

Wie neu: Riesiges Ziffernblatt ist in Sankt Martin zu sehen

Turmuhrenbauer Uwe Eisenhart erklärt die Restaurierung der Ziffernblätter und Zeiger der Illertisser Kirchturmuhr. Bis Dienstag ist eines ausgestellt.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Ottmar Rädler von der Kirchenverwaltung St. Martin und Turmuhrenbauer Uwe Eisenhut mit einem der erneuerten Ziffernblätter von St. Martin, das im Licht spiegelglatt glänzt.
    Ottmar Rädler von der Kirchenverwaltung St. Martin und Turmuhrenbauer Uwe Eisenhut mit einem der erneuerten Ziffernblätter von St. Martin, das im Licht spiegelglatt glänzt. Foto: Regina Langhans

    Als Teil der Kirchturmsanierung von St. Martin in Illertissen werden auch die Ziffernblätter der Uhr restauriert. Das ist viel spannender, als man meinen könnte. Zumal Kirchturmuhren bis heute ihre Aufgabe erfüllen, weithin sichtbar die Zeit anzugeben. So sind den Menschen in Illertissen beim Blick nach der Uhr auch ihre schäbig gewordenen Ziffernblätter aufgefallen. Inzwischen wurden sie in der Turmuhrenwerkstatt von Uwe Eisenhart in Möglingen restauriert. Bevor die vier Ziffernblätter nächste Woche am Dienstag wieder auf den Illertisser Kirchturm zurückkehren, ist eines der im Durchmesser rund 1,80 Meter großen und 30 Kilogramm schweren Exemplare mit zwei Zeigern in der Kirche aus nächster Nähe zu bewundern.

