Wie neu: Riesiges Ziffernblatt ist in Sankt Martin zu sehen

Als Teil der Kirchturmsanierung von St. Martin in Illertissen werden auch die Ziffernblätter der Uhr restauriert. Das ist viel spannender, als man meinen könnte. Zumal Kirchturmuhren bis heute ihre Aufgabe erfüllen, weithin sichtbar die Zeit anzugeben. So sind den Menschen in Illertissen beim Blick nach der Uhr auch ihre schäbig gewordenen Ziffernblätter aufgefallen. Inzwischen wurden sie in der Turmuhrenwerkstatt von Uwe Eisenhart in Möglingen restauriert. Bevor die vier Ziffernblätter nächste Woche am Dienstag wieder auf den Illertisser Kirchturm zurückkehren, ist eines der im Durchmesser rund 1,80 Meter großen und 30 Kilogramm schweren Exemplare mit zwei Zeigern in der Kirche aus nächster Nähe zu bewundern.
Illertissen/Möglingen
