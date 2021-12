Wegweiser für Seniorinnen und Senioren in Illertissen erschienen

"Älter werden in Illertissen" heißt eine neue Broschüre der Stadt, die ab diesem Mittwoch erhältlich ist.

Rund 3800 der in Illertissen lebenden Personen sind 65 Jahren und älter. Für diese große und wachsende Bevölkerungsgruppe bieten die Stadt, die örtlichen Vereine, Einrichtungen und Institutionen vielfältige Angebote an. Unter dem Titel "Älter werden in Illertissen" sind diese Angebote aufgelistet.

Die Broschüre wurde aktualisiert und gibt einen umfassenden Überblick über diese Angebote. Zudem enthält sie eine Vielzahl an Informationen und Kontaktdaten, die für die Seniorinnen und Senioren beziehungsweise deren Angehörigen interessant sein können. Der Wegweiser ist ab Mittwoch, 15. Dezember, im Eingangsbereich des Illertisser Rathauses sowie in anderen öffentlichen Einrichtungen und Geschäften kostenlos erhältlich. Zudem kann die Broschüre auf der Homepage der Stadt Illertissen gelesen und heruntergeladen werden. Die Themen der Broschüre im Überblick: