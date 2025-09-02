Illertisser Seniorin betreute Promis beim Handball-Supercup

Was treibt die sportbegeisterte Elisabeth Dilger aus Illertissen um, sich trotz höheren Alters nochmals für den Posten eines Volunteers zu bewerben? Klar, solche Rollen übernimmt sie nicht zum ersten Mal, aber jetzt als 77-Jährige? Als sie den Aufruf nach Freiwillige für den Handball-Supercup in der SAP-Mehrzweckhalle in München mitbekam, habe sie sich – quasi Routine – beworben in der Meinung, sowieso nicht zum Zug zu kommen: „Ich dachte, die lehnen mich aus Altersgründen ab.“ Nun erzählt sie freudestrahlend, wie es gelaufen ist.

Zuletzt war sie Illertisserin voriges Jahr bei der Fußballeuropameisterschaft in der Fan-Zone im Olympiapark im Einsatz. Die vier Nachmittage hatte sie intensiv erlebt in dem Bewusstsein, dass es ihr letzter Einsatz als Volunteer sein würde. Der einzelne Tag heuer beim Handball Super Cup mit über 10.000 Zuschauenden in der ausverkauften SAP-Halle im Olympia-Park lasse sich mit dem Aufwand beim EM-Spiel zwar nicht vergleichen, doch darum geht es Elisabeth Dilger gar nicht. Dass sie überhaupt ausgewählt wurde, wieder Luft um den Profi-Sport schnuppern durfte, hat sie in vollen Zügen genossen.

Elisabeth Dilger aus Illertissen war als Volunteer beim Handball-Supercup in München

Sie habe nicht viel zu tun gehabt, sagt sie bescheiden. Dass die geforderte Bereitschaft mit viel Herumstehen verbunden war, steckte die Hobbyläuferin locker weg. „Gefordert war ich vor allem vor Spielbeginn, in der Halbzeit und der Pause, etwa um prominente Gäste an ihre Plätze mit Catering zu führen, den Weg zur Toilette zu zeigen oder Auskünfte zu geben“, so die rüstige Seniorin. Einlass war um 13.30 Uhr, später konnte Dilger von der zweiten Etage aus, wo sie in der VIP-Lounge im Einsatz war, auch großteils die Austragung des Handball-Supercups der Männer und Frauen verfolgen. Letztere machten den Anfang, die Frauen des Thüringer HC gewannen gegen die HSG Blomberg-Lippe. Danach entschieden die Füchse Berlin das Spiel gegen den THW Kiel im Siebenmeterwerfen.

Noch unmittelbarer erlebte Dilger in der VIP-Lounge die Präsenz von Sportgrößen wie den deutschen Ex-Fußballtrainer Felix Magath oder isländischen Handballtrainer Alfred Gislason. Nun sind es die Erinnerungen an ihren vielleicht allerletzten Volunteer-Dienst, das besondere Abenteuer einer 77-jährigen Sportbegeisterten, was Elisabeth Dilger auf „ihrer Liste“ an Einsätzen buchen kann.