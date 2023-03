Autofahrerin missachtet Vorfahrt und kollidiert mit 17-Jährigem

Bei einem Unfall in Illerzell verletzt sich ein junger Motorradfahrer. Zu dem Zusammenstoß kommte es, weil eine Frau die Vorfahrt missachtet.

In Illerzell sind ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr als eine 57-Jährige mit ihrem Fahrzeug von der Vöhringer Straße nach links in die Illertaltangente einbiegen wollte. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 17-Jährigen, der mit seinem Motorrad auf der Tangente in südliche Richtung fuhr.

Es kam zur Kollision, bei der sich der junge Mann am Knie und Kinn verletzte. Er musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (AZ)