Bekommt Illerzell doch eine neue Aussegnungshalle?

Aussegnungshalle in Illerzell

Plus Die Stadträte in Vöhringen diskutieren, ob die Ausegnungshalle auf dem Illerzeller Friedhof abgerissen werden soll. Die Idee gefällt nicht allen Gremiumsmitgliedern.

Gibt es nun doch eine neue Aussegnungshalle für Illerzell? Der Vöhringer Stadtrat diskutierte die Idee in seiner jüngsten Sitzung erneut. Einige Räte sprachen sich dafür aus, kein Geld mehr in den Altbau zu stecken. Mit leicht veränderter Planung stellte die Stadtverwaltung am vergangenen Donnerstag den angepassten Entwurf für die Sanierung der Aussegnungshalle vor.

