Schutz vor Blackout: Illerzell bekommt mobiles Notstromaggregat

Das Gerät soll bei einem Blackout zum Einsatz kommen. Sehr wahrscheinlich ist ein solcher Fall aber nicht.

„Wir kaufen ein gutes Gefühl“, bemerkte Noah Epple (Grüne) kurz vor der Abstimmung im Haupt- und Umweltausschuss, welche das städtische Konto mit knapp 66.000 Euro belasten wird. So viel kostet ein Notstromaggregat, das für den Fall eines Blackouts im Stadtteil Illerzell zum Einsatz kommen würde.

Die Diskussion war aufgekommen in den Zeiten der Gaskrise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine. In der Bevölkerung wuchsen Sorgen um einen möglichen totalen Stromausfall. Vöhringen und andere Kommunen in der Region luden daraufhin Vertreter von Stromnetzbetreibern zur Aufklärung in ihre Parlamente ein. Einen solchen „schlimmsten Fall“ eines totalen Stromausfalls erklärten sie für höchst unwahrscheinlich. Weil er aber eben auch nicht zu einhundert Prozent auszuschließen ist, hat die Stadt Vöhringen Vorsorgemaßnahmen beschlossen. Das Aggregat ist ein Teil davon.

Ein mobiles Notstromaggregat soll in Illerzell eingesetzt werden

Die Verwaltung hat sich für eine mobile Variante – Aggregat auf Anhänger und mit Lichtmast – entschieden, was im Ausschuss eine längere Intervention von Bernhard Thalhofer (CSU) zur Folge hatte. Der Stadtrat listete eine ganze Reihe von technischen Voraussetzungen auf, damit im Fall der Fälle eine Einspeisung von Strom ins Netz gelingen könne. Er hielt ein fest installiertes Aggregat für sinnvoller, und zwar im Feuerwehrhaus.

„So aber sind wir flexibler“, gab Kämmerer Andreas Maaß zu bedenken. Eine stationäre Lösung würde außerdem noch mehr zu Buche schlagen. Bürgermeister Michael Neher wandte sich gegen den von Thalhofer erweckten Eindruck, die Stadt habe die Komplexität der Problematik nicht im Griff. Zwar sei er zugegebenermaßen „technischer Laie", sagte er, "doch habe ich mich dazu mit unserem Feuerwehrkommandanten abgestimmt.“ Auch Volker Barth (SPD) erwartet von der Verwaltung nun einen Plan, „dass uns das Ding auch was nutzen könnte“. Maaß sieht dies für gegeben an: „Da geht’s um Ängste, um Möglichkeiten.“