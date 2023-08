Fahrradfahrer beschädigt Auto in Illerzell und flüchtet

Eine Zeugin beobachtet einen jungen Radfahrer, der in Illerzell gegen ein geparktes Auto fährt und sich danach von der Unfallstelle entfernt.

Auf etwa 1500 Euro beläuft sich der Schaden, den ein unbekannter Radfahrer an einem geparkten Auto in Illerzell angerichtet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Jugendliche oder junge Mann am Mittwochabend gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad gegen ein Auto, das in der Vöhringer Straße stand. Der Radfahrer flüchtete im Anschluss. Eine Zeugin sah ihn noch wegfahren. Dieser sei etwa 16 bis 18 Jahre alt gewesen, berichtete sie der Polizei. Der Flüchtige fuhr mit einem grau/schwarzem Mountainbike. Weitere Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)