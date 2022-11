Mundart-Theater Illerzell: Trottelige Ehemänner und Gulaschsuppe

Plus Nach der Corona-Pause geht das Illerzeller Mundart-Theater wieder in die Vollen. Bis 26. November stehen noch vier weitere Aufführungen auf dem Programm.

Der Saal im Landgasthaus Brückle ist voll. Die Bedienungen haben es schwer, durch die engen Stuhlgassen Bier und Bratwürste zu tragen. Für Renate Kober, seit Jahren Souffleuse vom Dienst, ist eigentlich kein Platz mehr. Daher sitzt sie auf Tuchfühlung mit der Bühnenumrandung. Auch der schwere Vorhang wird mit der Hand auf- und zugezogen. Wenn das geschieht, tritt abrupt Stille ein, einzig das Klappern von Messern und Gabeln auf den Tellern ist zu vernehmen. Diese Atmosphäre lieben die Besucher, denn sie ist unentbehrlicher Teil und auch Erfolg der Illerzeller Theaterabende.