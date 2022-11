Zuschauer kritisiert Mundart-Theater Illerzell für Zigarettenqualm

Einem Zuschauer missfällt, dass in einem Stück des Mundart-Theaters geraucht wird. Er verlässt den Saal und will sein Geld zurück. Das sagt der Spielleiter.

Ulrich Kroner ist bekennender Nicht-Raucher, der dazu steht und keine Ausnahmen duldet. Er war Gast beim ersten Illerzeller Theaterabend. Aber ihm wurde nach eigenen Worten, schon in der ersten Spielszene das Vergnügen "arg vermiest." Denn im Stück "Die Vereinssitzung" griff die emanzipierte Schriftführerin, die von Gisela Brocke gespielt wird und ebenfalls eine bekennende Nicht-Raucherin ist, nach einer Zigarette. Sie drückte diese, weil es keinen Aschenbecher gab, in einer leeren Kaffeetasse aus. Das sah die Rolle so vor.

Der Rauch, der in den Zuschauerraum drang, missfiel Ulrich Kroner so sehr, dass er die Vorstellung verließ und in einem Brief an die Vereinsvorsitzende Jutta Kast eine Entschuldigung fordert. Überdies wollte er sein Eintrittsgeld zurück. Außerdem wies Kroner in seinem Schreiben an die Illerzeller auf die gesundheitlichen Gefahren des Rauchens hin.

Spielleiter Thomas Kain hofft auf das Verständnis des Publikums

Auf Anfrage sagte Spielleiter Thomas Kaim, dass Rauchen auf der Bühne "sich in einer Grauzone befindet." Es gebe Theaterleiter, die das Rauchen erlauben, wenn es aus dramaturgischen Gründen notwendig sei. Das Stück spiele in einer Zeit, in der es noch kein Rauchverbot gab.

Um die Figur der Schriftführerin als emanzipierte Frau zu verdeutlichen, habe er sie einige Züge machen lassen, um damit ihren emanzipatorischen Ehrgeiz zu verdeutlichen. Er hofft auf das Verständnis der Zuschauer.

