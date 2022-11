Rauch über Wohnhaus: Feuerwehr rückt nach Illerzell aus

Drei Feuerwehren aus der Region werden wegen Rauchentwicklung in Illerzell alarmiert. Vor Ort stellt sich die Situation anders dar, als gedacht.

Ein größerer Feueralarm hat drei Wehren in der Region am Freitagabend beschäftigt: Gegen 19.15 Uhr wurden der Löschzug Illerzell sowie die Feuerwehren Vöhringen und Wullenstetten zu einem Wohnhaus in dem Vöhringer Stadtteil alarmiert, weil dort plötzlich eine „unklare Rauchentwicklung“ aufgetreten war und man einen Brand befürchtete.

Beim Eintreffen der starken Einsatzkräfte, die mit hoher Alarmstufe gerufen worden waren, stellte sich glücklicherweise heraus, dass bei einem Kachelofen die Quelle des Rauchs zu finden war, der vermutlich nicht richtig abzog. Nachdem keinerlei Schaden festzustellen war, konnten die ausgerückten Einheiten bald wieder zu ihren Standorten zurückkehren.