Illerzell

vor 32 Min.

Schutz für Krähen: Der Illerzeller Maibaum bleibt heuer länger stehen

Lokal Ein Krähenpaar hat sein Nest in der geschmückten Krone des Illerzeller Maibaums gebaut. Obwohl die Tiere für manchen eine Plage sind, stehen sie unter Schutz.

Von Angela Häusler

Der Mai ist längst vorbei, doch der Illerzeller Maibaum ist immer noch da. Das wird in den nächsten Wochen auch so bleiben - denn im Lauf des letzten Monats haben sich offenbar Rabenkrähen die Baumspitze als idealen Nistplatz auserkoren und zwischen den blau-weißen Bändern fünf Eier in ihr Nest gelegt.

