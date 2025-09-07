Pfaffenhofen an der Roth Im Pfaffenhofer Obstbaummuseum lässt sich die Vielfalt von Apfel, Birne und Co. entdecken

Eine neue Radrunde führt an einer Streuobstwiese im Westen von Pfaffenhofen vorbei. Dort gedeihen charaktervolle Sorten. Ein Fachmann gibt eine Kosteprobe.