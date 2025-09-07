Im Pfaffenhofer Obstbaummuseum lässt sich die Vielfalt von Apfel, Birne und Co. entdecken

Jakob Fischer ist einfach zum Anbeißen. Nicht weniger sein Namensvetter Jakob Lebel. „Alte Sorten sind geschmacksintensiver, aber nicht unbedingt gefälliger, denn das wird ja angezüchtet“, sagt Karlheinz Thoma. „Sie haben Charakter.“ Früher, fügt er hinzu, seien Äpfel zu unterschiedlichen Zwecken verwendet worden. Wo wären die Unterschiede besser zu erleben als im Obstbaummuseum in Pfaffenhofen? Hier wird die Geschichte alter Obstsorten – vom Apfel bis zur Birne, von der Zwetschge bis Kirsche – im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht. Bester Zeitpunkt: gerade jetzt in der Erntezeit.
Pfaffenhofen an der Roth
