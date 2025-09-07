Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Im Obstbaummuseum in Pfaffenhofen lässt sich die Vielfalt von Apfel, Birne und Co. entdecken

Pfaffenhofen an der Roth

Im Pfaffenhofer Obstbaummuseum lässt sich die Vielfalt von Apfel, Birne und Co. entdecken

Eine neue Radrunde führt an einer Streuobstwiese im Westen von Pfaffenhofen vorbei. Dort gedeihen charaktervolle Sorten. Ein Fachmann gibt eine Kosteprobe.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Im Pfaffenhofer Obstbaummuseum werden alte, vom Aussterben bedrohte Obstsorten kultiviert
    Im Pfaffenhofer Obstbaummuseum werden alte, vom Aussterben bedrohte Obstsorten kultiviert Foto: Manuela Rapp

    Jakob Fischer ist einfach zum Anbeißen. Nicht weniger sein Namensvetter Jakob Lebel. „Alte Sorten sind geschmacksintensiver, aber nicht unbedingt gefälliger, denn das wird ja angezüchtet“, sagt Karlheinz Thoma. „Sie haben Charakter.“ Früher, fügt er hinzu, seien Äpfel zu unterschiedlichen Zwecken verwendet worden. Wo wären die Unterschiede besser zu erleben als im Obstbaummuseum in Pfaffenhofen? Hier wird die Geschichte alter Obstsorten – vom Apfel bis zur Birne, von der Zwetschge bis Kirsche – im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht. Bester Zeitpunkt: gerade jetzt in der Erntezeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden