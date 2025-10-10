Im Schlafanzug: Genervter Babenhauser zieht dem Zeitungsausträger die Zündschlüssel aus dem Auto

Weil er vom Zeitungszusteller genervt war, hat ein Babenhauser zur „Selbstjustiz“ gegriffen. Wie die Polizei berichtet, geschah der Vorfall am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Angeblich störte der 56-jährige Austräger den Anwohner schon länger. Denn auf seiner Tour fuhr er täglich mit lauter Musik im Auto am Haus des 59-jährigen Babenhausers vorbei.

Am Donnerstag stellte der Babenhauser den Zeitungsausträger zur Rede

Laut Polizei wachte der Mann seit längerem jeden Tag deshalb auf. Da er sich durch die laute Musik des Autoradios um den Schlaf gebracht fühlte, ging er am Donnerstag im Schlafanzug auf die Straße. Dort stellte er den 56-jährigen Zeitungszusteller zur Rede und zog ihm zusätzlich die Zündschlüssel des Autos heraus. Diese warf er in ein Gebüsch, um laut Polizei für Ruhe zu sorgen.

Der verdutzte Austräger konnte seine Schlüssel nach kurzer Suche wiederfinden und seine Tour beenden. Gegen den 59-jährigen Babenhauser ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Nötigung. (AZ)