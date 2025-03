Wasserbüffel weiden künftig in Vöhringen

Im Naturschutzgebiet Wasenlöcher bei Illerberg werden künftig Wasserbüffel weiden. Wie die Vöhringer Stadtverwaltung mitteilt, sollen die drei Wasserbüffel-Kühe ab Mitte März auf den nassen Wiesen die Ausbreitung des Schilfes verhindern und dieses mittelfristig zurückdrängen. In Neu-Ulm gibt es seit knapp anderthalb Jahren ein ähnliches Projekt: Hier sind sogenannte Zwerg-Zebus als Mähhilfe im Stadtgebiet im Einsatz.

Vöhringer Wasserbüffel-Projekt wurde mit dem Kreis Neu-Ulm und dem LBV ausgearbeitet

Das Projekt der Stadt Vöhringen gemeinsam mit dem Landkreis Neu-Ulm und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) umfasst laut Mitteilung eine Fläche von rund 8,5 Hektar und wird naturschutzfachlich eng betreut. Nach langer Planung und zahlreichen Absprachen mit verschiedenen Fachbehörden geht das Pilotprojekt laut Stadtverwaltung noch in diesem Monat in die Umsetzung.

Es wurde mit einem örtlichen Landwirt ein Partner gefunden, der sich aus persönlichem Interesse um die Tiere kümmern wird.

Die Wasenlöcher bei Illerberg/Thal wurden einst bis zur Erschöpfung der Torfvorräte ausgebeutet. Allmählich erholt sich das Moor wieder.

Es sei bekannt, dass Wasserbüffel Suhlen zum Baden anlegen, welche sie im Sommer ausgiebig zur Abkühlung aufsuchen, heißt es weiter. Die Offenhaltung der Fläche und die Schaffung von Kleingewässern diene aber auch anderen Wasenlöcher-Bewohnern als Lebensraum, wie zum Beispiel Amphibien, Libellen und Bodenbrütern.

Vöhringer Wasserbüffel stammen aus dem Leipheimer Moos

Die ersten Vöhringer Wasserbüffel stammen aus dem Leipheimer Moos und sind das hiesige Klima sowie nasse Wiesen gewohnt. Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos aus Leipheim habe sich unterstützend bei dem Vöhringer Projekt eingebracht.

Anfang des Jahres standen Wasserbüffel aus einem gänzlich anderen Grund in Schlagzeilen: Am 10. Januar war die Maul- und Klauenseuche (MKS) zum ersten Mal seit mehr als 35 Jahren in Deutschland ausgebrochen. Die für Tiere hoch ansteckende Viruserkrankung wurde bei einer Wasserbüffel-Herde Brandenburg entdeckt. Seitdem hat es keinen weiteren bestätigten Fall gegeben. (anre)