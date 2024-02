Sebastian Mayr ist neuer Verantwortlicher Redakteur der Illertisser Zeitung

Sebastian Mayr leitet die Redaktion in Illertissen und wird vorrangig über das Geschehen in der Stadt berichten. Im Kreis Neu-Ulm ist er schon länger unterwegs.

Die Illertisser Zeitung hat einen neuen Verantwortlichen Redakteur. Anfang des Jahres hat Sebastian Mayr diese Aufgabe übernommen. Der 35-Jährige stammt aus Oberbayern, hat aber seine private und berufliche Heimat in Schwaben gefunden. Im Kreis Neu-Ulm ist er schon länger unterwegs.

Sebastian Mayr folgt auf Rebekka Jakob, die nach vier Jahren in Illertissen als Redaktionsleiterin zur Günzburger Zeitung gewechselt ist. Neben den vielfältigen organisatorischen Aufgaben übernimmt er die Berichterstattung aus Illertissen, wo er unter anderem Kommunalpolitik und lokale Wirtschaft im Blick hat. Zuvor arbeitete Sebastian Mayr rund fünf Jahre lang für die Neu-Ulmer Zeitung. Dort lagen seine Schwerpunkte auf Politik, Justiz und Wirtschaft in Ulm. Zudem begleitete er Mobilitätsthemen, die den Landkreis und die Region betreffen – etwa den Ausbau der Illertalbahn.

Mayr stammt gebürtig aus München, im Münchner Umland ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er beim Starnberger Merkur, als Student arbeitete er für die Süddeutsche Zeitung und faz.net, das Internetportal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sein Studium der Politikwissenschaft schloss er an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 2015 mit dem Master ab, ein Semester verbrachte er in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Nach dem Studium absolvierte er sein Volontariat, die zweijährige Ausbildung zum Redakteur. Dabei war er zunächst bei der Friedberger Allgemeinen tätig und arbeitete dann in den verschiedenen überregionalen Ressorts der Augsburger Allgemeinen. Im Oktober 2017 wechselte er zur Neu-Ulmer Zeitung, die er nun in Richtung Illertissen verlassen hat. Sebastian Mayr ist verheiratet und hat zwei Kinder. (AZ)