19-Jähriger überschlägt sich bei Ingstetten mit dem Auto

Kurz vor Ingstetten verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw überschlägt sich, der junge Mann wird aber nur leicht verletzt.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein junger Autofahrer am Sonntag bei einem Unfall nahe Ingstetten zugezogen. Der Wagen überschlug sich, der 19-Jährige konnte sich danach selbst aus seinem Auto befreien.

Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann gegen 13.50 Uhr am Sonntag mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2019 von Deisenhausen kommend in Richtung Ingstetten. Kurz vor Ingstetten verlor er in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte der Wagen mit einem Baumstumpf, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Die Feuerwehren Ingstetten und Roggenburg leisteten Unterstützung

Der leicht verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto, das mittels Kran und Winde geborgen werden musste, entstand laut Polizei Totalschaden in Höhe von ungefähr 30.000 Euro. Die Staatsstraße 2019 musste zur Bergung des Fahrzeugs zeitweise gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Ingstetten und Roggenburg waren zur Unterstützung ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. (AZ)