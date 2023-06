Jetzt wird die Staatsstraße 2019 im Roggenburger Forst ausgebaut

Beim Straßenbauprojekt zwischen Ingstetten und Deisenhausen ist der erste Abschnitt fertig. Das Staatliche Bauamt informiert über die nächsten Arbeiten.

Beim Ausbau der Staatsstraße St 2019 zwischen Deisenhausen und Ingstetten ist ein wichtiges Etappenziel erreicht: Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt von Deisenhausen bis zur Ortsverbindungsstraße nach Breitenthal werden am Freitag, 30. Juni, abgeschlossen und die Straße sowie der Geh- und Radweg in diesem Bereich für den Verkehr freigegeben. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Dann geht es nahtlos weiter: In der darauffolgenden Woche, also am Montag, 3. Juli, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt bis nach Ingstetten durch den Roggenburger Forst.

Diese Arbeiten werden nach Angaben des Bauamts voraussichtlich bis Mitte 2024 dauern. Bereits im Februar erfolgten die nötigen Rodungsarbeiten im Roggenburger Forst. Im zweiten Bauabschnitt wird die Staatsstraße auch in diesem Bereich bestandsorientiert neu trassiert und unter den Aspekten Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs neu errichtet. Der Asphaltaufbau orientiere sich dabei an der künftigen Verkehrsbelastung, teilt die Behörde mit. Zur Entflechtung der Verkehrsströme und Erhöhung der Verkehrssicherheit werde der durchgehende Geh- und Radweg auf der Nordseite der Straße bis nach Ingstetten weitergeführt. "Nach Fertigstellung ist dadurch eine wichtige Lücke im landkreisübergreifenden Radwegenetz geschlossen", heißt es in der Pressemitteilung.

Im Roggenburger Forst werden zwei neue Bushaltestellen gebaut

Um im Roggenburger Forst die ökologische Durchgängigkeit für Amphibien und andere Kleintiere zu erhöhen und deren Lebensraum wieder zu vernetzen, wird die Staatsstraße auf einer Länge von rund 800 Metern mit Amphibienleiteinrichtungen und Kleintierdurchlässen unter der Straße ausgestattet. Künftig sollen auch die Einrichtungen des Walderlebniszentrums Roggenburg für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie für Schulklassen besser erreichbar sein: Deshalb werden an der Straße im Bereich des Waldes zwei Bushaltestellen gebaut.

Der Freistaat Bayern investiert laut Pressemitteilung insgesamt rund zwölf Millionen Euro in den knapp sechs Kilometer langen Ausbau der Staatsstraße und den Neubau des begleitenden Geh- und Radweges. Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich im Rahmen des Radwegeförderprogrammes „Stadt und Land“ mit bis zu 80 Prozent an den förderfähigen Kosten des Radwegs.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt seien vertrauensvoll, kosten- und termingerecht ausgeführt worden, betont das Staatliche Bauamt. "Wir gehen davon aus, die Zusammenarbeit im zweiten Bauabschnitt ebenso erfolgreich fortsetzen zu können."

Die großräumige Umleitungsstrecke von Krumbach kommend bleibt bestehen

Für die anstehenden Bauarbeiten wird die Staatsstraße 2019 von Ingstetten bis zur Ortverbindungsstraße Breitenthal für den Verkehr voll gesperrt. Auch der Kreuzungsbereich der Staatsstraße mit der Ortsverbindungsstraße nach Breitenthal muss nach Angaben der Behörde voll gesperrt werden, da dort eine Linksabbiegespur errichtet wird. Somit bleibt die großräumige Umleitungsstrecke von Krumbach kommend über die Staatsstraße 2018 durch Nattenhausen und Breitenthal bestehen. Die Umleitungsstrecke von Weißenhorn aus kommend über die Staatsstraße 2020 nach Obenhausen und weiter über die Staatsstraße 2018 nach Nattenhausen und Krumbach wird von den Straßenmeistereien Neu-Ulm und Krumbach eingerichtet. (AZ)