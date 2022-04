Hobbybäckerin aus Ingstetten verrät Rezept für schnellen Osterkuchen

Plus Marlies Mayer aus Ingstetten verrät im neuen Zuckerguss-Heft ihr Erfolgsrezept gegen Stress an Ostern: Ein schneller Kuchen, der eine ganze Menge hermacht.

Dieser Kuchen ist ein leckeres Kunstwerk: Marlies Mayer aus Ingstetten hat sich mit ihrem "Schnellen Osterkuchen" an der aktuellen Ausgabe des Zuckerguss-Magazins beteiligt. Der schmeckt nicht nur ihren Enkeln - sondern verschafft der leidenschaftlichen Bäckerin auch ein entspannteres Osterfest.