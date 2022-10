Unfall bei Ingstetten: Auto bleibt im Wald stecken

Auf einer Nebenstrecke prallt ein Autofahrer gegen einen Baum. Die Unfallstelle ist auch für die Einsatzkräfte gar nicht so leicht zu finden.

Dieser Unfallort liegt ziemlich versteckt: In einem Waldstück an der Ortsverbindungsstraße zwischen Ingstetten und Oberwiesenbach ist am Mittwochmittag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen.

Sein Auto prallte im gemeindefreien Gebiet Unterrogenburger Wald gegen einen Baum und blieb dort zunächst stecken. Ersten Informationen zufolge blieb der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr Ingstetten war zusammen mit der Polizei im Einsatz. (AZ)