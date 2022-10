Ingstetten

vor 54 Min.

Vier Straßen in Ingstetten werden zu Tempo-30-Zonen

In mehreren Straßen in Ingstetten darf künftig nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden.

Plus Der Gemeinderat stimmt zwei Anträgen von Bürgern zu, Fahrzeuge in Ingstetten abzubremsen. Das Verkehrsaufkommen hat sich an zwei Stellen deutlich erhöht.

Sowohl im Riedweg als auch in der Wiesenbacher Straße, im Schmiedebachweg und in der Jörg-Ebner-Straße in Ingstetten wird die Höchstgeschwindigkeit künftig auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. In zwei Fällen hatten Anwohner jeweils einen Antrag bei der Gemeinde gestellt, denen der Roggenburger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zustimmte. Zuvor hatte die Roggenburger Straßenverkehrsbehörde die Polizeiinspektion Weißenhorn und den gemeindlichen Bauhof zur fachlichen Beratung hinzugezogen.

