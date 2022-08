Wildunfall bei Ingstetten: Auto rollt Böschung hinab, Fahrer wird verletzt

Ein Reh springt auf die Staatsstraße zwischen Deisenhausen und Ingstetten. Ein Autofahrer versucht auszuweichen und kommt dabei ins Schleudern.

Glücklicherweise nur leicht verletzt worden ist ein 23-jähriger Mann, als er in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht auf der Staatsstraße 2019 ( Krumbach– Weißenhorn) von Deisenhausen kommend in Richtung Roggenburg einen Wildunfall hatte. Kurz nach der Landkreisgrenze, im gemeindefreien Gebiet des Unterroggenburger Waldes, ungefähr einen Kilometer vor Ingstetten, sprang ein Reh von der rechten Fahrbahnseite her aus dem Wald. Das Tier wurde vom Auto erfasst und dabei sofort getötet. Durch den Schrecken und ein Ausweichmanöver kam der junge Mann mit seinem VW Polo ins Schleudern und fuhr schräg nach links über die Böschung hinunter, wo das Auto am Waldrand umkippte und auf der Fahrerseite liegen blieb.

Unfall im Unterroggenburger Wald: Ersthelfer betreuen den jungen Autofahrer

Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde nach Angaben der Polizei von hinzukommenden Ersthelfern vorbildlich betreut. Auf deren Notruf hin wurde die Feuerwehr alarmiert, ebenso kamen Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle. Die Feuerwehr Ingstetten sperrte die Straße für die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung durch den Abschleppdienst. Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Den Sachschaden am Auto gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. (wis)