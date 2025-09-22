Was sich InProTec vom Umzug ins neue Gewerbegebiet an der A7 verspricht

Mehr Maschinen, mehr Mitarbeitende, mehr Quadratmeter: Alle paar Jahre hat InProTec den Betrieb in Illertissen erweitert, vom Start mit einem Angestellten bis zum Lieferanten für Großkonzerne in ganz Europa. „Wir sind die Jahre über an dem Standort gewachsen, aber jetzt sind wir an die Grenzen des Machbaren gekommen“, sagt Mitgründer und Geschäftsführer Jochen Krischke. Das metallverarbeitende Unternehmen war der Impulsgeber für das neue Gewerbegebiet an der A7-Anschlussstelle Illertissen. Im Herbst sollen dort die Arbeiten für den neuen Standort beginnen. Grund dafür ist nicht nur der Platz.
Illertissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden