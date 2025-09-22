Icon Menü
InProTec investiert Millionen in neuen Standort an der A7 bei Illertissen: Das steckt dahinter

Illertissen

Was sich InProTec vom Umzug ins neue Gewerbegebiet an der A7 verspricht

Mit dem Millionenprojekt nahe der Anschlussstelle Illertissen, will das metallverarbeitende Unternehmen nicht nur den Platzmangel beheben. Das sind die Pläne.
Von Sebastian Mayr
    So soll das künftige Gebäude von InProTec im neuen Gewerbegebiet an der A7-Anschlussstelle Illertissen aussehen.
    So soll das künftige Gebäude von InProTec im neuen Gewerbegebiet an der A7-Anschlussstelle Illertissen aussehen. Foto: InProTec (Visualisierung)

    Mehr Maschinen, mehr Mitarbeitende, mehr Quadratmeter: Alle paar Jahre hat InProTec den Betrieb in Illertissen erweitert, vom Start mit einem Angestellten bis zum Lieferanten für Großkonzerne in ganz Europa. „Wir sind die Jahre über an dem Standort gewachsen, aber jetzt sind wir an die Grenzen des Machbaren gekommen“, sagt Mitgründer und Geschäftsführer Jochen Krischke. Das metallverarbeitende Unternehmen war der Impulsgeber für das neue Gewerbegebiet an der A7-Anschlussstelle Illertissen. Im Herbst sollen dort die Arbeiten für den neuen Standort beginnen. Grund dafür ist nicht nur der Platz.

