Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Fiebern Sie mit bei der Fußball-EM der Frauen?

Das deutsche Team hat es bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz ins Viertelfinale geschafft. Nun ist die Spannung groß, wie es weitergehen wird. Dabei scheint das öffentliche Interesse am Frauenfußball im Vergleich zu den von Männern ausgetragenen Spielen unterschiedlich groß zu sein. Jedenfalls wird es am heutigen Samstag um 21 Uhr bei der Partie Schweden gegen Deutschland wieder richtig spannend. In unserer Umfrage im Landkreis Neu-Ulm wollten wir wissen: Sehen Sie sich die Fußball-EM der Frauen im Fernsehen an?

