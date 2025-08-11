Seit Monaten fällt das Internet aus: Bürger in Regglisweiler sind wütend

Mal fällt das Internet plötzlich aus, mal kommt überhaupt keine Verbindung zustande und vor allem in den Abendstunden ist die Geschwindigkeit extrem langsam: So beschreiben Bürgerinnen und Bürger aus Regglisweiler, Wangen, Illerrieden und Schnürpflingen die Probleme mit dem Glasfaser-Netz von Vodafone. Seit mehreren Monaten bestünden diese Probleme, kritisieren sie. Ein Unternehmer steht vor der Frage, ob er seinen Betrieb verlagern muss. Im SB-Lädle fällt die Kasse aus und das Bürgerbüro muss Leute wegschicken.
Dietenheim
