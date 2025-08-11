Icon Menü
Internetausfälle in Regglisweiler: Bürger starten Unterschriftenaktion wegen Vodafone-Störungen

Dietenheim

Seit Monaten fällt das Internet aus: Bürger in Regglisweiler sind wütend

Ein Unternehmer denkt über eine Verlagerung nach und im SB-Lädle fällt die Kasse aus: Die Probleme sind folgenschwer. Eine Aktion soll Aufmerksamkeit bringen.
Von Sebastian Mayr und Wilhelm Schmid
    Weil die Probleme mit dem Internet anhalten, ist die Geduld der Menschen in Regglisweiler aufgebraucht.
    Weil die Probleme mit dem Internet anhalten, ist die Geduld der Menschen in Regglisweiler aufgebraucht. Foto: Fabian Sommer, dpa (Symbolbild)

    Mal fällt das Internet plötzlich aus, mal kommt überhaupt keine Verbindung zustande und vor allem in den Abendstunden ist die Geschwindigkeit extrem langsam: So beschreiben Bürgerinnen und Bürger aus Regglisweiler, Wangen, Illerrieden und Schnürpflingen die Probleme mit dem Glasfaser-Netz von Vodafone. Seit mehreren Monaten bestünden diese Probleme, kritisieren sie. Ein Unternehmer steht vor der Frage, ob er seinen Betrieb verlagern muss. Im SB-Lädle fällt die Kasse aus und das Bürgerbüro muss Leute wegschicken.

