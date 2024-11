Ist TSV Buch gegen Türkgücü Ulm ein Spitzenspiel

Ist es jetzt das Topspiel in der Abstiegsrunde der württembergischen Fußball-Landesliga? Oder, wie es Harry Haug formuliert, das Spiel Zehnter gegen Elfter? Er meint damit das Gesamttableau in der Staffel vier. Haug hat am Samstag (14.30 Uhr) mit seinem TSV Buch als momentaner Primus der Abstiegsrunde Türkgücü Ulm im Felsenstadion zu Gast. Nach drei Spielen stehen Buch und die Ulmer mit jeweils sieben Punkten vorne. Der Plan von Haug: „Die Räume eng halten und kompakt stehen.“ Er hat die Lektion aus dem Spiel vor einem Vierteljahr gelernt. In der Qualirunde war Türkgücü bereits in Buch zu Gast, führte damals mit 2:0 und musste sich am Ende doch 2:3 geschlagen geben. Einen gravierenden Unterschied zwischen beiden Teams gibt es im Moment allerdings schon. Buch ist auch nach drei Spielen immer noch ohne Gegentreffer, die Ulmer haben bereits fünf kassiert.

Türkspor Neu-Ulm liegt auf einem Abstiegsplatz

Ohne Gegentor bleiben, das hat Türkspor Neu-Ulm bislang nur einmal geschafft: Beim 2:0-Auswärtssieg vor drei Wochen in Ravensburg. Dann gab es zwei Punkteteilungen gegen Mietingen und Laupheim. Beide Unentschieden gehören in die Kategorie vermeidbar, weil Türkspor sich den Ausgleichstreffer beide Male in den letzten Minuten des Spiels einfing. Am Samstag (14.30 Uhr) soll es gegen die TSG Ehingen keine böse Überraschung geben, der klare 5:1-Sieg aus der Qualifikationsrunde soll im Idealfall wiederholt werden. Türkspor belegt derzeit ebenso wie die Ehinger einen Abstiegsplatz.

In der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga empfängt die SSG Ulm am Sonntag (14.30 Uhr) den TSV Riedlingen. Mit einem Heimsieg können die Ulmer ihre Gäste in der Tabelle überholen. Bereits am Samstag (14.30 Uhr) bekommt es Srbija Ulm mit Rot-Weiß Weiler zu tun. Beide Teams sind noch sieglos und die Ulmer bekamen vor einer Woche beim 0:5 in Riedlingen eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. An diesem Wochenende ist der FC Blaubeuren spielfrei.